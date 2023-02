Roma, in lista UEFA anche Zaniolo: l’idea di Mourinho

Come noto, ormai tra la Roma e Nicolò Zaniolo sembra essere tutto finito. Nonostante la lettera dell'attaccante nei confronti del club capitolino, non sembrano esserci margini di manovra per ritornare sugli stessi obiettivi. I giallorossi hanno comunque deciso di inserire il classe 1999 nella lista UEFA.

I motivi dell'inclusione di Nicolò Zaniolo nella lista UEFA della Roma

A tal proposito una possibile spiegazione la fornisce il Corriere dello Sport, che sostiene come l'idea di Mourinho sia comunque quella di tenerlo fuori dal progetto tecnico. L'inclusione nella lista sarebbe una formalità per rispettare il settlement agreement tra la Roma e la federazione europea. Tale accordo prevede che i giallorossi non possano mettere a bilancio i soldi di una futura cessione del giocatore se questo non figura tra i nomi presenti in lista.