Roma, Dybala interrogato dalla Gdf: ecco cosa rischia l’argentino

Una notizia che forse la Roma non avrebbe mai voluto sentire e che invece da questa mattina sarebbe possibile. Paulo Dybala rischierebbe una squalifica di almeno un mese. Ma cosa si cela dietro a questa eventualità per l'attaccante giallorosso di dover rimanere lontano dal campo per un periodo così lungo?

Secondo quanto riportato da la Repubblica in edicola oggi, 22 febbraio, Dybala è stato interrogato per un'ora e mezza dalla Guardia di Finanza. L'argomento centrale dell'inchiesta sarebbero stati i 3 milioni che sembra siano stati pagati dal club e arrivati come richiesta di risarcimento dagli avvocati del giocatore alla Juventus dopo che le trattative per il suo rinnovo si erano arenate.