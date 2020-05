Ritorno dei tifosi negli stadi, riapertura parziale: i dettagli

NEWS MILAN – L’ingresso dei tifosi negli stadi italiani è stato bloccato causa coronavirus. Ma spunta una nuova indiscrezione dai colleghi de La Stampa: i club stanno studiando una nuova proposta da presentare ai vertici della FIGC per la riapertura parziale degli stadi.

Tutto è partito dalla proposta di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che ha riferito: “Perché non cominciamo a ragionare, se le condizioni lo permetteranno, a consentire nel rispetto della sicurezza una piccola presenza di tifosi allo stadio”.

Una proposta che può essere fattibile. Si parla di ingressi limitati tra il 10 e il 25%. Insomma, una riduzione clamorosa del numero di spettatori che solitamente affollano lo stadio. Ma sarebbe già di per sé un passo in avanti. Certo, poi non mancheranno le polemiche su eventuale costo dei biglietti e accesso all’acquisto stesso dei tagliandi. Resta il fatto che una presenza di tifosi, seppur minima, all’interno degli stadi è fattibile visto che parliamo di impianto grandi e con spazi aperti.

Ovviamente non da subito, si parla della possibilità di riapertura stadi a metà luglio o più verosimilmente per l’inizio della prossima stagione. Intanto ecco le 8 linee guida da rispettare negli stadi per l’inizio di Serie A e Coppa Italia a giugno >>>