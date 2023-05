Ritardo dei treni Milano-Roma: problemi per i tifosi di Lazio e Inter

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore vi sarebbe stata una circolazione fortemente rallentata sulla linea Milano-Roma , con conseguenti disagi per i tanti tifosi di Lazio e Inter per seguire la propria squadra in trasferta.

Insomma, giornata di sofferenza per i tifosi di Lazio e Inter che hanno scelto di viaggiare in treno sabato 6 aprile, con i match dei biancocelesti, contro il Milan, programmato per le 15 e quello dei nerazzurri, contro la Roma, delle 18.