Riscatto Suso – Il Siviglia vince in rimonta: la classifica (FOTO)

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il riscatto di Jesus Suso da parte del Siviglia dipende dai risultati. Qualora il club andaluso si qualificasse in Champions League, dunque finisse il campionato tra le prime 4, scatterebbe l’obbligo di riscatto. La cifra è di 21 milioni di euro, che andrebbero al Milan, più un bonus che si aggira intorno ai 3 milioni di euro.

Questa sera il Siviglia era impegnato in trasferta contro l’Athletic Bilbao, nel mitico stadio San Mamés. Parte in salita il match per la squadra di Suso (partito titolare): al 26′ con Ander Capa. Nella ripresa inizia la fase delicata del match, con gli andalusi costretti alla rimonta: dal 70′ al 74′ arrivano pareggio e sorpasso firmati Banega e El Haddadi. Al 79′ fuori Suso. La partita si avvia nel finale, con i padroni di casa che cercano l’assalto finale. Ma il Siviglia gestisce alla grande e porta a casa la vittoria.

La classifica era sempre in bilico, con il Villarreal ieri vincente in casa del Getafe. Con questa preziosa vittoria il Siviglia resta a +6 dalla quinta, a tre partite dalla fine. Già nella prossima giornata potrebbe arrivare la qualificazione aritmetica in Champions League, e dunque l’automatico riscatto di Suso.

CESSIONE SUSO? CIFRE E IMPATTO A BILANCIO >>>