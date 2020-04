Ripresa Champions ed Europa League: ecco il calendario (FOTO)

ULTIME NEWS – Il futuro delle competizioni UEFA per la stagione 2019/2020 è parecchio in bilico, chiaramente per via dell’emergenza coronavirus. La ripresa della Serie A è al vaglio in questi giorni, ma c’è da capire anche le scelte future dell’Uefa su Champions League ed Europa League.

I colleghi di Sky Sport hanno stilato un calendario che potrebbe essere adottate per concludere le due competizioni europee, che verrà giocato al termine dei campionati nazionali. Le nuove date condenserebbero tutte le gare nel mese di agosto.

CHAMPIONS LEAGUE – Si partirebbe il 7 e 8 con i ritorni degli ottavi di finale ancora da disputare, tra i quali anche quelli di Juventus (contro il Lione) e il Napoli (contro il Barcellona al Camp Nou). Poi i quarti: andata l’11 e il 12 agosto, ritorno il 15 e 16 agosto; le semifinali si giocheranno sempre andata e ritorno: 18-19 e 21-22 agosto. Poi spazio alla finalissima in programma il 29 agosto ad Istanbul.

EUROPA LEAGUE – Dovrebbe partire, e terminare, prima della Champions. Via il 2-3 agosto con l’andata degli ottavi di finale (Inter e Roma in campo), poi il 6 agosto il ritorno. Ancora: quarti di finale in programma 10 e 13 agosto, semifinali il 17 e 20 agosto e finale a Danzica il 27 agosto.

