Spadafora e la ripresa dei campionati: mercoledì 22 aprile incontro decisivo

NEWS MILAN – Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha fissato un incontro in videoconferenza con la FIGC, Presidenti Lega Serie A, Serie B, Lega Pro, Presidente Associazione Calciatori, Presidente Associazione Arbitri, Presidente Federazione Medici Sportivi e una delegazione del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla FIGC per un confronto sul protocollo medico sanitario per l’eventuale riavvio degli allenamenti e delle competizioni calcistiche.

L’incontro si terrà mercoledì 22 aprile alle ore 12. Novità importanti per il futuro del calcio italiano, a proposito della ripresa dei campionati. Si segnala inoltre che alla riunione prenderà parte anche il Presidente della Lega Nazionale Dilattanti ed il Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio.

La ripresa è vicina? Pare proprio di sì. Il Milan ha già notificato il rientro ai 12 calciatori che sono andati all’estero dopo lo stop alle competizioni causa coronavirus. Si parla di una ripresa degli allenamenti i primi di maggio, ma sono attese news ufficiali che potrebbero arrivare proprio dall’incontro di mercoledì prossimo. Intanto oggi sono arrivate dichiarazioni nostalgiche dall’ex rossonero Kevin-Prince Boateng >>>