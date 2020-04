Boateng, nostalgia rossonera: “Tornerei subito al Milan”

NEWS MILAN – Nostalgia rossonera per Kevin Boateng, che intervistato da “Sportweek”, magazine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del Milan e del suo addio al calcio. In rossonero “Prince” ha trascorso il suo miglior momento, ha vinto uno Scudetto da protagonista, con giocate e gol fantastici. Unico anche nei festeggiamenti: indimenticabile il suo “moonwalk” alla Michael Jackson a San Siro.

Queste le dichiarazioni di Boateng: “Mi piacerebbe chiudere la carriera all’Hertha Berlino, dove è cominciato tutto. Finire con un applauso a centrocampo all’Olympiastadion è il mio obiettivo. Ma se mi chiedete dove mi piacerebbe tornare dico al Milan, sempre e soltanto lì“. Qualche giorno fa aveva parlato ancora del Milan, dichiarando: “Il Milan è da sempre la mia squadra del cuore!”.

Sui ricordi del passato e la “voglia” di giocare adesso: “Ho giocato da Dio tante partite in carriera, di me le persone hanno negli occhi il goal al Barcellona o la tripletta di Lecce. Posso ancora giocare nei migliori club al mondo: certi giorni sono stanco, altri non ho voglia, ma nella testa sono più forte di tanti altri. Oggi dico di poter fare ancora due stagioni ad alto livello: poi saranno una o tre, dipenderà da tanti fattori”. Un altro ex rossonero, Patrick Cutrone, ha ricordato il suo passato milanista: le dichiarazioni >>>