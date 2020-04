Cutrone: “Onorato di aver giocato nel Milan. Ringrazio i tifosi rossoneri”

NEWS MILAN – Patrick Cutrone non dimentica il Milan e l’affetto per i colori rossoneri, ringrazia i tifosi e il club per gli anni trascorsi insieme. Ora gioca alla Fiorentina, ma il suo addio al Milan la scorsa estate non è stato semplice. Ha lasciato tutti gli amici e soprattutto la squadra per cui tifava, per andare al Wolverhampton.

Esperienza in Premier League non particolarmente felice, anche se i tifosi Wolves lo hanno sempre sostenuto. Appena sei mesi e poi il ritorno in Serie A, alla Fiorentina, dove ha subito avuto un buon impatto. Ora Cutrone ha parlato ai microfoni di QS – La Nazione, ricordando il club rossonero: "Il Milan è una società molto importante, è stato un onore per me poter giocare a San Siro. Devo ringraziare tantissimo i tifosi per l'appoggio che mi hanno sempre dato".