Ripresa calcio in Spagna: le regole da seguire per la Liga

ULTIME NEWS – Le dichiarazioni di Rafael Ramos, presidente dell’AEMEF (Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol) a El Pais, circa la ripresa del calcio in Spagna. Stabilito un rigido protocollo da seguire in quattro fasi per la ripresa della Liga stagione 2019/2020.

Allenamento individuale o in coppia, allenamento in piccoli gruppi, allenamento di squadra, partita. Solo quando le prime tre fasi si saranno dimostrate efficaci nel prevenire nuovi casi di contagio, si passerà al match day. Queste le sue dichiarazioni: “Quando si tornerà a giocare i calciatori non avranno lo stesso tipo di contatto a cui siamo abituati. Dobbiamo ancora valutare se le squadre potranno alloggiare in hotel prima della partita. Ma durante i 90 minuti cambieranno alcune cose”.

Altri dettagli per la ripresa della Liga: “Saranno vietate le mischie sui calci d’angolo. Mentre il rischio di contagio attraverso il contatto con il pallone sarà scongiurato grazie alla disinfezione dello stesso all’inizio e alla fine della partita. E questo riguarda tutto il materiale utilizzato, incluso il terreno di gioco: contrarre il coronavirus toccando una palla sterilizzata su un campo sterilizzato sarebbe davvero difficile”.

Il Ministro della Salute della Spagna Salvador Illa ha riferito: “Pensare che lo stato di allarme possa finire tra 15 giorni mi sembra affrettato. Bisogna aspettare e capire come evolve la pandemia. Senza dubbio, in questo momento sarebbe sconsiderato affermare che il calcio professionistico sarà in grado di riavviare la propria attività prima dell’estate”.

Per quanto riguarda l’Italia, ieri il Ministro Spadafora ha parlato della ripresa degli allenamenti >>>

