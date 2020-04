Spadafora: “Ripresa allenamenti di squadra? Non il 4 maggio, vi spiego”

NEWS MILAN – La ripartenza dello sport in Italia ci sarà, ma quando? Il chiarimento di Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, dopo che oggi Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa della ‘Fase 2’ del coronavirus, toccando anche il tema sportivo e della ripartenza degli allenamenti.

Il Ministro dello Sport Spadafora però ha chiarito meglio la situazione ai microfoni di Rai 2: “Parliamo di sport individuali, non di allenamenti individuali: intendiamo solo il tennis, il nuoto e questo tipo di sport. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere“. Dunque la ripresa degli allenamenti il prossimo 4 maggio è da escludere? Pare di sì. Più probabile, allora, che si riprenda il 18 maggio.

“Si ripartirà il 18 maggio con gli sport di squadra? Vedremo – ha risposto Spadafora – ma le fasi successive ce le dobbiamo guadagnare, perché nulla è scontato. C’è un tentativo maldestro di trasformare questo “vedremo” del governo in una incapacità di decidere o un voler non decidere o penalizzare il calcio, ma non è così. Dovrà essere una ripresa graduale, anche sugli allenamenti serve pazienza: il Comitato Tecnico Scientifico ieri ha stabilito che il protocollo Figc sugli allenamenti non è ancora sufficiente, serviranno approfondimenti necessari che porteranno ad un protocollo che garantisca la sicurezza. Cosa succede se c’è un giocatore positivo? È uno dei rilievi del Comitato Tecnico Scientifico. È una situazione complicata, lo stiamo vedendo anche in tutta Europa. Il mio interesse è che tutto lo sport riprenda”.

Sempre in tema “coronavirus fase 2”, in serata sono arrivate – come detto – le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: la conferenza stampa integrale >>>