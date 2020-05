Coronavirus – Ripresa allenamenti, ecco quando tornerà il Milan!

NEWS MILAN – Nella circolare inviata oggi ai prefetti viene indicato che “è consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private”. Dunque sarà possibile riprendere gli allenamenti, seppur in maniera individuale, anche per gli sport di squadra.

L’Inter – riporta la Gazzetta dello Sport – riprenderà martedì con allenamenti individuali in massima sicurezza. Lo faranno in piccolissimi gruppi, scaglionati, secondo quanto consentito dalle norme. I giocatori saranno in ogni momento lontani tra loro.

E il Milan? Visto che si tratta della stessa regione, potrebbero essere presi gli stessi provvedimenti dal club rossonero. Il Milan non riprenderà gli allenamenti fino a quando non avrà completato lo screening previsto dal protocollo medico sportivo che in queste ore è in fase di approvazione. Tra domani e martedi dovrebbero iniziare i test per giocatori e staff.

Il centro sportivo di Carnago è già stato completamente sanificato, dunque idoneo per la ripresa. I giocatori del Milan, al di là della ripresa a Milanello, sono impegnati sei giorni su sette in sedute di allenamento, lavoro aerobico di circa un’ora che ciascun atleta può svolgere in base alle proprie possibilità logistiche.

Tutti i giorni, a parte la domenica, l'attività della squadra viene suddivisa in tre o quattro gruppi di lavoro incentrati sull'equilibrio, la forza e la resistenza attraverso circuiti praparati dai preparatori. Tutte le sedute di allenamento, fatte attraverso collegamenti video, sono seguite dai fisioterapisti, dai preparatori, dallo staff tecnico e da Mister Pioli.

