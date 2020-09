Rio Ave, Silva col dubbio Reis: vicina la firma col Porto

Qui Rio Ave: le ultime

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come riportato da Tuttosport questa mattina, il tecnico del Rio Ave Mario Silva è alle prese col dubbio legato a Matheus Reis. La situazione del centrale brasiliano, decisivo contro il Besiktas, sarebbe tutta da verificare, vista la sua firma imminente col Porto. In campionato, nell’ultimo match di domenica pareggiato 0-0 contro il Vitoria Guimaraes, Reis è rimasto fuori senza giocare. Così come il bomber Bruno Moreira, il quale però è rimasto a riposo in vista della decisiva gara di giovedì sera all’Estadio do Rio Ave contro i rossoneri di Stefano Pioli.

