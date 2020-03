Rinvio partite, Getafe: “Non andremo a Milano per l’Europa League”

NEWS – Angel Torres, presidente del Getafe, ha parlato al programma “El Transistor” dell’emergenza coronavirus e dell’ipotesi che la sua squadra disputi la partita di Europa League contro l’Inter.

“A meno che la situazione non cambi, noi non verremo a Milano – dice il presidente del Getafe -. Saremo eliminati, perderemo la partita a tavolino. Ma non fa niente. Ma non sarò colui che si assumerà di correre un rischio così alto come questo di andare in una città dove il contagio è molto alto”. Intanto decisione importante su Germania-Italia, gara amichevole in vista di Euro 2020, continua a leggere >>>

