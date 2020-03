Rinvio partite, Costacurta: “Serie A? Favorevole ai playoff e ai playout”

NEWS – Nelle ultime ore si sta discutendo in Lega calcio su quando recuperare le partite rinviate di Serie A nel momento in cui si ritornerà alla normalità dopo l’emergenza coronavirus. A tal proposito ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan. Ecco cosa ha detto: “Serie A? Io farei i playoff e i playout, bisogna essere decisionisti. Si deve intervenire, non assegnare il titolo non sia giusto. L’emergenza porta a scelte da fare, la scelta dei playoff e dei playout può essere una soluzione”. Intanto ci sono novità importanti su Ralf Rangnick: ecco quando è stato raggiunto l’accordo, continua a leggere >>>

