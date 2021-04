Rinnovo Ibrahimovic, tutto pronto: lo svedese arrivato a Casa Milan / News

Zlatan Ibrahimovic è arrivato a Casa Milan per firmare il rinnovo di contratto che lo legherà ai rossoneri anche per la prossima stagione

Ormai ci siamo. Dopo l'indizio apparso sui profili del Milan nel pomeriggio, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic sta per essere ufficializzato. Lo svedese, infatti, è appena arrivato a Casa Milan per mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al club rossonero anche per la prossima stagione. Prima del classe 1981 arrivati in sede anche Paolo Maldini e Ivan Gazidis. Come vi avevamo anticipato, la firma è prevista per stasera. I dettagli