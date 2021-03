Rigore per Il Milan: vicino il record del secolo. I numeri | News

Milan, vicino il record dei rigori

Un rigore molto importante quello di ieri in Milan-Udinese. I bianconeri erano ormai sicuri di aver vinto la partita, ma l’incredibile ingenuità di Larsen ha regalato il tiro dagli undici metri che Kessie ha trasformato.

Il penalty, netto, porta a 16 il numero dei rigori concessi al Milan in questa stagione in campionato. Un numero molto alto (QUI LA MOVIOLA CASO PER CASO) che può trasformarsi in un record. Come riportato da Transfermakt, il record dei rigori avuti, dal 2001 ad oggi, appartiene al Barcellona, che ha avuto 19 rigori nel 2015. Il record italiano, invece, appartiene alla Lazio, nella scorsa stagione ha avuto 18 tiri dagli undici metri.

Insomma, il Milan può raggiungere un record del nuovo secolo. Niente di cui vantarsi, ma i tanti rigori concessi testimoniano anche la produzione offensiva rossoneri e la determinazione nel non mollare mai in ogni situazione. In ogni caso, al di là di questo particolare record, la speranza è che la squadra di Pioli ritrovi quella fluidità di gioco che ha dimostrato nel girone di andata. Intanto, attenzione al calciomercato: ci sono novità sul riscatto di Tomori.