Rigore per il Milan? Macché! L’ultimo in favore risale a… settembre! | News

A differenza di quanto si possa pensare, il Milan è una delle squadre a cui vengono assegnati meno calci di rigore a favore in Serie A

Enrico Ianuario

Negli ultimi anni tanti tifosi non milanisti hanno spesso indicato il dito contro il Milan sui 'troppi' calci di rigore ricevuti in proprio favore. In realtà la squadra di Stefano Pioli fa parte di una cerchia ristretta di club a cui vengono assegnati meno tiri dagli undici metri in Serie A. Basti pensare che nel campionato attualmente in corso sono stati solamente due i calci di rigore assegnati al Milan. Il primo è quello realizzato da Theo Hernandez durante la prima giornata di Serie A tra Milan e Udinese, gara terminata con la vittoria del Diavolo per 4-2. Il secondo, e l'ultimo, risale al dieci settembre, quando Giroud batté Audero dal dischetto nella trasferta di Genova contro la Sampdoria, con il Milan che vinse in inferiorità numerica un match diventato molto insidioso.

Allargando l'orizzonte anche alla passata stagione, non si contano chissà quanti rigori assegnati al Milan. Nella stagione dello scudetto, infatti, sono stati appena 8 i tiri dal dischetto in favore della squadra di Pioli, con alcuni di questi che non sono stati nemmeno finalizzati in rete. Spesso nello spietato mondo dei social tanti utenti hanno polemizzato sui calci di rigore per il Milan, tanto da aver dato vita ad un hastag diventato virale #rigoreperilmilan. Un hastag nato durante la stagione 2020-2021, quando spesso si vedeva dal dischetto Kessié pronto a calciare in rete. Quella fu la stagione dell'Inter di Conte campione d'Italia, ma se il Milan riceveva tanti penalty a proprio favore era perché mostrava un calcio dinamico, verticale, veloce e imprevedibile, diventando molto difficile per gli avversari fermare un Diavolo che stava mettendo le basi per vincere il tricolore raggiunto poi nella stagione successiva.

Insomma, anche questa diceria va sfatata. Il Milan non riceve un calcio di rigore da diversi mesi e, probabilmente, qualcuno lo avrebbe pure meritato di calciare da dopo il match contro la Sampdoria. In ogni caso va sottolineato come dirigenza, allenatore e squadra non sono soliti a rilasciare dichiarazioni recriminando episodi o momenti chiave della gara come magari fa qualcuno dall'altra sponda del Naviglio. Il Milan ormai è forte dall'estate del 2020, anche più di scelte che molte volte hanno messo il bastone tra le ruote al Diavolo stesso.

