Richarlison è l’uomo del momento: in passato era stato vicino al Milan

Richarlison è l'uomo del momento in Brasile dopo la doppietta rifilata alla Serbia: in passato è stato vicino a vestire la maglia del Milan

Enrico Ianuario

Finito su tutte le copertine del mondo, Richarlison è l'uomo del momento dopo la strepitosa doppietta segnata ieri - con tanto di gol in rovesciata - contro la Serbia. Il calciatore del Tottenham è arrivato sui grandi palcoscenici del calcio internazionale in pochi anni e in passato è stato anche vicino a vestire la maglia del Milan.

Come riporta 'grand hotel calciomercato', la storia di Richarlison è curiosa. Cresciuto nell'America Mineiro, è stato acquistato dalla Fluminense dove si mette in evidenza segnando 11 gol in 46 presenze. Raggiunge il culmine nel 2017, dove verrà ceduto. Nella finestra estiva di quell'anno, il Milan sembrava potesse acquistarlo ma alla fine la trattativa non andò in porto. Il motivo? Tutti gli slot da extracomunitari erano occupati nel club rossonero, dunque Richarlison venne ceduto in Premier League.

L'Italia resta nel destino di Richarlison che viene acquistato dal Watford del patron Gino Pozzo per 10 milioni di euro. Da lì, la scalata in Premier League: prima viene acquistato dall'Everton - allora allenato da Carlo Ancelotti -, poi la cessione nell'estate del 2022 al Tottenham. Acquistato da Fabio Paratici, lì Richarlison ha trovato Antonio Conte come allenatore del club. Al Milan non è andato, ma l'Italia era segnata ugualmente nel suo destino. Classe, genio e sregolatezza: due anni senza Maradona.