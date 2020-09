Ricciardi (OMS): “Riapertura stadi possibile con distanziamento”

Ultime notizie Milan: il parere di Ricciardi sull’apertura degli stadi

MILAN NEWS – L’Emilia-Romagna ha già riaperto, e le partite della prima giornata di Serie A nel weekend all’interno della Regione avranno parte di pubblico (il Milan giocherà in casa a San Siro con il Bologna e dunque non sarà coinvolto), il resto del Paese pensa a farlo in futuro: gli stadi per ora restano per la maggior parte vuoti, ma a breve si potrebbero vedere tifosi all’interno, anche se in quantità ridotta. Di questo ha parlato Walter Ricciardi, virologo dell’OMS di cui è rappresentante italiano, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha commentato anche le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Ecco le sue dichiarazioni: “Tutto il Paese sta lavorando per cercare di tornare gradualmente a vivere come una volta. Gli assembramenti e gli ambienti affollati sono pericolosi se si vuole limitare la diffusione del virus. In questo momento stiamo rimanendo su versanti piuttosto contenuti soprattutto in rapporto con altri paesi e quindi possiamo prevedere il ritorno ad alcune attività collettive. Penso sia possibile avere 1000 persone allo stadio. Ma tutti devono mantenere il distanziamento e indossare sempre le mascherine”.

PER LE ULTIME SU BAKAYOKO LEGGI DI PIU’ >>>

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>