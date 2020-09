Ricci: “Theo Hernandez? Il Milan lo ha gestito bene in campo e fuori”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez è una delle grandi intuizioni del mercato di Paolo Maldini. Il terzino sinistro, prelevato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, ha avuto un impatto devastante e si rivelato uno dei giocatori migliori della scorsa stagione. Filippo Ricci, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ proprio del giocatore francese. Ecco le sua dichiarazioni tra dubbi iniziali ed elogi al Milan: “Su Theo Hernandez i dubbi non erano sul giocatore, che era fortissimo anche prima, ma sulla testa. Al Milan però sono stati bravi a gestirlo in campo e fuori”.

CAPITOLO TERZINO DESTRO: ECCO IL GIOCATORE PROPOSTO AL MILAN >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>