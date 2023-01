Rapporto Deloitte, il Milan nella top ricavi in Europa

Secondo lo studio Sports business group di Deloitte e come riportato dall'ANSA, il Milan si trova nella top 20 dei ricavi delle squadre in Europa . Ecco i numeri.

Milan, nella top 20 dei ricavi in Europa, domina la Premier League

Per il secondo anno consecutivo il Manchester City è prima per ricavi tra le squadre di calcio con 731 milioni di euro totali. Secondo il Real Madrid con 714 milioni e poi il Liverpool a quota 702. La Premier Legue occupa più della metà della top 20. Nella stagione 2021-2022 le squadre italiane si sono piazzate all'undicesimo posto con la Juventus con 400 milioni in calo rispetto ai 433 precedenti, al 14esimo l'Inter che passa a 308 milioni contro i 330 dell'anno scorso e poi il Milan, che si colloca al 16esimo con 264 milioni di fatturato, in crescita sui 216 della stagione precedente. Milan, il mercato serve eccome: le possibili occasioni >>>