Milan, il mercato serve eccome: le possibili occasioni | News

Dopo le recenti deludenti prestazioni, il Milan potrebbe intervenire sul mercato per rinforzarsi: ecco alcune possibili occasioni

Enrico Ianuario

"Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, abbiamo ancora quattro competizioni da giocare e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente", queste sono le dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini nel prepartita di Milan-Torino di Coppa Italia, gara che ha visto perdere proprio i rossoneri contro la squadra di Ivan Juric. Quella fu una partita che aveva già dato diverse indicazioni. A questa si sono aggiunte le due prestazioni opache di Lecce e di Riyad, dove ieri sera il Milan ha visto sfumare il secondo obiettivo stagionale. Questa volta, forse, Paolo Maldini si sbaglia: questa squadra ha bisogno di rinforzi.

Probabilmente il Milan avrebbe bisogno di almeno quattro acquisti, se non cinque. Con la lunga assenza di Maignan, si nota la differenza tra il portiere francese e Tatarusanu. Proprio per questo motivo si è parlato con insistenza di un trasferimento anticipato a gennaio di Sportiello, con il quale c'è già un accordo per il trasferimento a parametro zero a giugno. Il Milan, in realtà, un portiere lo ha anche acquistato, che è Vasquez. Ma lo vedremo mai in campo prima del rientro di Maignan? Chissà, ma ad oggi avere un portiere che dia più sicurezza alla retroguardia rossonera ci vorrebbe.

Restando in difesa, ci vorrebbe anche un vice Theo Hernandez. In questo momento il francese è in pessima condizione fisica e non ha un ricambio all'altezza. Ballo-Toure, suo sostituto naturale, è in questo momento infortunato, tanto che Dest è stato adattato al ruolo di terzino sinistro con scarsi risultati. Pioli avrebbe bisogno di forze fresche da quel lato del campo. Spostandoci un po' più avanti, a centrocampo la questione è un po' delicata. Ok Bennacer e Tonali, ma tolto uno dei due Pioli li potrebbe impiegare Pobega, Vranckx e Krunic, quest'ultimo attualmente fermo ai box. La verità è solo una: manca maledettamente Franck Kessié. O comunque un suo sostituto all'altezza, che non è arrivato in estate. Pobega è ancora in fase di apprendimento, idem Vranckx. La presenza dell'ivoriano faceva la differenza e ad oggi manca un giocatore con le sue caratteristiche.

E in avanti? Il Milan ha tre certezze che sono Leao, Giroud e Brahim Diaz, con quest'ultimo, in realtà, che si è ritrovato dopo una stagione assai insufficiente. Pioli non ha mai avuto a disposizione Ibrahimovic, e Rebic e Origi sono spesso ai box. De Ketelaere sta facendo ancora fatica ad integrarsi. Forze fresche lì davanti servirebbero eccome. Il mercato, specialmente quello invernale, potrebbe presentare diverse occasioni sia per trovare un rinforzo subito oppure per trovare un accordo economico conveniente per giugno.

Milan, le occasioni di mercato — Per la porta se n'è parlato, mentre per la difesa in realtà sembrerebbe non esserci un profilo che in questo momento possa stuzzicare le fantasie di Maldini e Massara. Dal centrocampo in avanti un paio di nomi interessanti ci sarebbero. Il primo è quello di Houssem Aouar, centrocampista del Lione che si libererà a parametro zero al termine della stagione. Il Milan potrebbe già trovare un accordo con il giocatore, così come potrebbe anche acquistarlo a gennaio a prezzo di saldo. Potrebbero essere due occasioni anche due calciatori che in passato sono già stati accostati al club di via Aldo Rossi.

Il primo è Hakim Ziyech, che non rientra nei piani del Chelsea e che al Mondiale ha dimostrato di essere un calciatore di una qualità sopra la media. Qualità che, in questo momento, manca all'attacco rossonero e, in particolar modo, alla fascia destra. Con 15-20 milioni, il Milan potrebbe trovare un accordo con i 'blues', anche se poi ci sarebbe da trovare un accordo con il giocatore per lo stipendio. L'altro profilo è Nicolò Zaniolo, calciatore messo sul mercato dalla Roma già in questa finestra di mercato. Quasi a sorpresa, potrebbe dire addio ai giallorossi entro la fine di questo mese. Alcune squadre sembrano aver fatto delle avances, soprattutto il Tottenham di Antonio Conte. Certo, la cifra richiesta dal club capitolino non è indifferente, ovvero 40 milioni di euro. Però si tratta di un calciatore già affermato, giovane e futuribile. Se il Milan ne ha spesi 35 per De Ketelaere, perché non investire su Zaniolo?

Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, nelle ultime settimane, complice anche un buon Mondiale, si è tornato a parlare di Kolo Muani. Un profilo che piace da tempo dalle parti di via Aldo Rossi, ma c'è da fare i conti con l'Eintracht che adesso chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Si possono fare tanti altri nomi, di certo è che questo Milan avrebbe bisogno di sostituti all'altezza dei titolari. Titolari che, in questo momento, stanno facendo grande fatica.