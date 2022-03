Ronaldinho, che retroscena: è arrivato al Milan grazie a Messi

Il Daily Mail ha svelato un retroscena legato a Messi e Ronaldinho: siamo nel 2008, cioè quando il brasiliano arriva al Milan...

A proposito di questo, il Daily Mail ha svelato un retroscena legato proprio al passaggio di Ronaldinho al Milan. In sostanza il brasiliano è stato ceduto perchè la paura del Barcellona era quella che il brasiliano portasse Messi sulla cattiva strada. Negli ultimi tempi, secondo la stampa inglese, Dinho non si allenava più seriamente, visto che faceva vita notturna e non curava adeguatamente l'alimentazione. La paura era è che Messi "assorbisse" dei comportamenti sbagliati, che evidentemente non avrebbero fatto rendere la Pulce al top.