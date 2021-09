‘Restore The Music Milan’, musica e sport per la crescita dei giovani

Si è svolto oggi l'evento 'Restore The Music Milan', alla presenza di importanti esponenti del mondo rossonero. Il racconto della giornata

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - "Fondazione Milan e Restore The Music UK, organizzazione benefica britannica, sono lieti di lanciare l’iniziativa Restore the Music Milan. L’obiettivo è quello di combattere la povertà educativa utilizzando la musica e lo sport.

L’iniziativa prende ispirazione dal modello di successo ideato da Restore The Music UK, fondata e finanziata da Gordon Singer, Managing Partner di Elliott, che mira a rendere la musica accessibile a tutti i bambini. Indipendentemente dalla loro provenienza e contesto socioeconomico.

Il progetto arriva adesso in Italia, grazie alla donazione della Fondazione della famiglia Singer, con il supporto di AC Milan e la guida di Fondazione Milan, che dal 2003 opera nel territorio per aiutare la comunità locale. In particolare, attraverso l’iniziativa verranno modellati e potenziati gli indirizzi musicali di tre scuole elementari e medie della periferia milanese. Come? Tramite la donazione di una serie di strumenti musicali e di un percorso formativo ad hoc. L’obiettivo è quello di avvicinare alla musica un maggior numero di studenti e offrire a tutti un’educazione musicale di qualità, promuovendo la cultura e l’inclusione.

“Fondazione Milan e Restore The Music UK hanno avviato questa partnership condividendo gli stessi valori, a beneficio della collettività – ha spiegato Paolo Scaroni, Presidente AC Milan e Fondazione Milan -. Da sempre Fondazione Milan investe in programmi che, attraverso le virtù positive dello lo sport, mirano a sostenere il talento e le passioni delle giovani generazioni”.

Gordon Singer aveva già mostrato la sua vicinanza alla comunità milanese durante il primo lockdown causato dalla pandemia di Covid-19 con una donazione all’Ospedale San Raffaele attraverso la Fondazione della famiglia Singer. Ha commentato l’inizio del progetto. “Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi per il taglio del nastro di Restore The Music Milan, dando così continuità a una preziosa collaborazione con Fondazione Milan a beneficio della comunità, soprattutto in anni così complessi. La musica è per me una grande passione, essendo un musicista amatoriale io stesso. Credo fermamente che un'educazione musicale debba essere un diritto per ogni bambino. Questa collaborazione fonda la musica e il calcio. Due linguaggi universali nel mondo, con valori condivisi, che meritano di essere sperimentati e apprezzati da tutti i giovani”.

All’evento di presentazione, tenutosi quest’oggi presso uno degli Istituti beneficiari della donazione – Istituto Comprensivo Sant’Ambrogio di Milano - hanno partecipato, oltre al Presidente Paolo Scaroni, Gordon Singer e alla CEO di Restore The Music Polly Moore, anche gli artisti Rkomi e Saturnino e, attraverso dei video messaggi, il cantate Emis Killa e il giocatore dell’AC Milan Rafeal Leao.

Rafael Leao, attaccante rossonero con una grande passione per la musica, che ha rilasciato il suo primo album rap 'Beginning' quest'anno, ha parlato dell'iniziativa. "Sono davvero orgoglioso che il mio Club sia coinvolto in un progetto così importante. Sono sicuro che questo aiuterà e ispirerà tutti i bambini coinvolti. Fin da piccolo ho nutrito due grandi passioni: il calcio e la musica. Il calcio è diventato la mia professione, ma la musica rimane parte della mia vita e mi ha aiutato in momenti difficili. Proprio per questo vorrei incoraggiare i bambini di tutte le età ad avvicinarsi alla musica, suonare uno strumento e lasciare emergere il loro lato artistico. Spero di poter ascoltare presto la musica delle ragazze e dei ragazzi, con i nuovi strumenti donati!".