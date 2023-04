Report Napoli, le ultime sulle condizioni di Osimhen

Dopo la partita di ieri, il Napoli si ritrova in allenamento per la partita di campionato contro l'Hellas Verona, per Osimhen...

Dopo la sconfitta arrivata ieri sera e valsa al Milan la vittoria nel match d'andata dei quarti di Champions League , il Napoli ha ripreso gli allenamenti questa mattina al Konami Training Center. Gli azzurri saranno impegnati nel match di campionato contro l' Hellas Verona in programma per sabato 15 aprile dalle ore 18:00.

La squadra allenata da Luciano Spalletti si è divisa in due gruppi: da una parte chi ha preso parte alla partita di ieri e dall'altra chi invece non è sceso in campo. I primi hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre i secondi hanno svolto attivazione e lavoro di potenza aerobica. Infine, la chiusura è stata dedicata al possesso palla e partita a campo ridotto.