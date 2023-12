Villarreal, Gabbia uscito dal campo in barella: ansia nel match col Rennes

Nell'ultima partita valevole per il girone F di Europa League fra Rennes e Villarreal a fare da padrona, almeno per alcuni minuti, è stata l'ansia. Questo perché due giocatori della squadra spagnola sono stati protagonisti di un episodio che ha causato un po' di agitazione. L'ex rossonero Matteo Gabbia è finito a terra privo di sensi dopo uno scontro con il compagno di reparto Raul Albiol, uscendo dal campo in barella e con il collo immobilizzato.