Rennes-Milan, lungo faccia a faccia tra Pioli e Chukwueze: ecco il motivo

Alle ore 18:45 di domani, giovedì 22 febbraio , il Milan scenderà in campo a 'Roazhon Park' contro il Rennes nel match valevole per il ritorno dei play-off di Europa League. Si parte dal vantaggio di tre reti conquistato all'andata, ma i ragazzi di Stefano Pioli non dovranno sottovalutare l'impegno. Per l'occasione il tecnico emiliano potrebbe puntare su una delle più grandi delusioni contro il Monza , ossia Samuel Chukwueze .

Come riferito da 'gazzetta.it', infatti, questa mattina Stefano Pioli ha avuto un lungo faccia a faccia con Samuel Chukwueze, mentre i compagni erano intenti a scendere in campo per allenarsi. Il tecnico rossonero sarebbe intenzionato a dare fiducia al nigeriano nonostante le ultime prestazioni. Per lui, però, potrebbe anche essere una delle ultime occasioni.