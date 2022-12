RedBird, lanciato un veicolo di investimento da un miliardo insieme a IMI

RedBird Capital e International Media Investments hanno annunciato oggi di aver stretto una partnership per creare RedBird IMI, un veicolo di investimento in joint venture focalizzato sull’acquisizione e l’investimento in contenuti multimediali, di intrattenimento e sportivi su larga scala a livello globale. E' quanto quanto riferisce 'Calcio&Finanza' sul proprio sito, secondo cui RedBird IMI viene lanciato con un capitale iniziale di 1 miliardo di dollari. Jeff Zucker, CEO della CNN dal 2013 al 2022, sarà l’amministratore delegato della società ed è entrato a far parte di RedBird come partner operativo.