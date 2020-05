Rebic-Leao, ora tocca a voi: Pioli si affida a loro per sostituire Ibrahimovic

MILAN NEWS – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, la notizia dell’infortunio Zlatan Ibrahimovic ha scosso l’ambiente rossonero. Pioli e la squadra dovranno metabolizzare la sua assenza per almeno un mese, e dunque il tecnico deve studiare delle soluzioni alternative. L’attacco a questo punto dovrà affidarsi alla coppia composta da Ante Rebic e Rafael Leao.

Rebic era diventato la spalla ideale di Ibrahimovic e più di tutti aveva giovato della presenza dello svedese in area di rigore. Dopo i primi quattro mesi passati in panchina, il croato si è completamente trasformato, riuscendo a incidere pesantemente nell’attacco rossonero (sei gol realizzati in appena due mesi). Con l’assenza di Ibrahimovic Rebic deve diventare ancora più decisivo e essere ancora di più un punto di riferimento per i compagno di squadra.

L'altro calciatore come detto è Rafael Leao, che ha la grande possibilità di dimostrare che i 28 milioni di euro spesi dal Milan per il suo cartellino sono stati ben investiti. Le qualità dell'attaccante sono sotto gli occhi di tutti, ma l'ex Sporting Lisbona l'ha dimostrate solo a tratti, denotando una certa discontinuità. La sensazione è che possa essere più utile da esterno che da prima punta, e dunque è ipotizzabile una coppia in avanti con lo stesso Rebic. Al di là comunque dei sistemi di gioco, Leao deve assolutamente dimostrare di meritarsi il Milan in questo finale di stagione.