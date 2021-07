Real Madrid, visite mediche anche per Brahim Diaz: la situazione / News

Brahim Diaz ha svolto le visite mediche con il Real Madrid. Il Milan intanto continua a lavorare per rinnovare il prestito, stavolta con diritto

Dopo l'ultima stagione in prestito secco giocata con il Milan, Brahim Diaz è ritornato alla base. Il giocatore, come testimoniano le foto apparse sul sito del Real Madrid, ha svolto oggi le visite mediche in vista del primo allenamento, previsto alle ore 18. Una sistemazione che potrebbe essere temporanea per Brahim: i rossoneri, infatti, stanno lavorando per rinnovare il suo prestito, inserendo questa volta un diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo. Per il momento, però, il classe 1999 si allena agli ordini di Carlo Ancelotti. Milan, ecco quanto costa prendere Isco