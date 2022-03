Psg, disastro Donnarumma: 2 in pagella e lite con Neymar

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg, ha commesso un errore grave nella partita contro Il Real Madrid. L'Equipe gli dà 2 in pagella

Salvatore Cantone

Affonda il Psg e affonda Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. La squadra francese, nonostante gli investimenti faraonici in estate, è stato eliminata in Champions League dal Real Madrid di Carlo Ancelotti. Vittoria firmata da Benzema, autore di una splendida tripletta. Una batosta pesante, che può portare anche a delle pesanti ripercussioni per il futuro. L'Equipe, infatti, paragona il Psg al Titanic, sottolineando la bruttissima prestazione della squadra di Pochettino.

Donnarumma, tra l'altro, ha dato via alla rimonta del Real Madrid, sbagliando sul primo gol realizzato da Benzema. L'Equipe gli dà 2 in pagella con questa motivazione: "Con il suo rilancio sbagliato commette un errore che riapre la partita. Eppure si era mostrato attento sin dai primi secondi anticipando bene un pallone in profondità e successivamente effettuando diverse parate. Non può nulla sugli altri due gol ma l’errore lo aveva già commesso".

In più Marca scrive di una lite tra Donnarumma e Neymar all'interno dello spogliatoio dopo la sconfitta contro il Real Madrid. Il brasiliano avrebbe rinfacciato al portiere l'errore sul gol di Benzema, ma l'ex Milan ha risposto a tono, rinfacciando a sua volta gli errori commessi dall'ex Barcellona. I due sarebbero quasi arrivati alle mani, ma i compagni di squadra sono intervenuti in tempo. Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI