Il Milan continua a muoversi sul calciomercato. Certo, la squadra di Pioli in questo momento si sta giocando lo scudetto, tuttavia Maldini e Massara pensano anche al futuro. L'obiettivo è quello di costruire una squadra ancora più forte che possa fare bene non solo in Italia, ma anche in Europa. Per questo motivo la dirigenza rossonera pensa ad acquistare un esterno offensivo. Nelle prossime schede vediamo di chi si tratta.