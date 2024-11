Pistocchi: “Capolavoro tattico dei rossoneri, grande impresa del Milan”

Maurizio Pistocchi , sul suo profilo X, ha commentato con grande entusiasmo la straordinaria vittoria del Milan al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid . Il giornalista ha sottolineato l'importanza di questo successo, che non solo evidenzia la qualità del gioco espresso dalla squadra rossonera, ma anche la sua forza mentale nell'affrontare una delle sfide più difficili a livello europeo. Una vittoria che, secondo Pistocchi, segna un momento di grande crescita per il Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Grande impresa del Milan, impresa firmata Fonseca: blocca Vinicius Jr con una linea difensiva a 5, libera Leao con Morata, Pulisic in fase difensiva è il terzo centrocampista, con la palla il trequartista. Segna Thiaw al 12', pareggia Vinicius Jr su rigore- fallo di Emerson- Morata riprende la respinta di Lupin sul tiro di Leao e porta avanti i rossoneri al 39'. Nella ripresa il Milan spreca due occasioni - Leao e Pulisic - resiste alla pressione del Real e segna il terzo gol con una splendida combinazione Leao-Reijnders, conclusa in rete dall'olandese (migliore in campo). Nel finale, annullato per fg attivo di Rodrigo un gol di Rudiger. Capolavoro tattico dei rossoneri, miglior risposta di Fonseca alle critiche non poteva esserci"