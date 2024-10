Real Madrid, infortunati Courtois e Rodrygo: saltano la sfida con il Milan?

Il Real Madrid è alle prese con nuovi infortuni. I Blancos sono reduci dall'entusiasmante vittoria, in rimonta, nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund . I gialloneri, infatti, erano passati in doppio vantaggio prima di essere travolti dalla furia della squadra di Carlo Ancelotti . Risultato finale? 5-2, tripletta di Vinicius Jr e i gol di Rudiger e Lucas Vasquez . Tuttavia, i Blancos dovranno fare i conti con due nuovi infortuni: quello di Courtois e Rodrygo .

Saltano il Milan?

L'esterno brasiliano ha un problema al bicipite femorale della coscia destra e si sottoporrà ai consueti accertamenti medici. Rodrygo salterà sicuramente il Clasico contro il Barcellona ma dovrebbe esserci per la sfida di Champions League contro il Milan, programmata per il 5 novembre. Courtois, invece, si è già sottoposto agli esami e la diagnosi riporta una "lesione all'adduttore della gamba sinistra". Secondo la stampa spagnola, infine, lo stop del portiere belga dovrebbe aggirarsi intorno alle 2-3 settimane e priverà Ancelotti del suo estremo difensore titolare per le gare con Barcellona, Valencia e Milan.