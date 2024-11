Real Madrid-Milan, trionfo e complimenti: Cardinale fa visita ai rossoneri

Il Milan batte il Real Madrid in Champions League e ottiene uno storico successo. Intanto anche Cardinale si complimenta con la squadra

Trionfo storico al Santiago Bernabeu. Il Milan ottiene 3 punti in Champions League battendo il Real Madrid di Carlo Ancelotti grazie ai gol di Thiaw , Morata e Reijnders . Un successo targato Paulo Fonseca , Rafael Leao e Mike Maignan .

Secondo quanto riportato da Tmw, subito dopo il fischio finale, poi, Gerry Cardinale è sceso negli spogliatoi per congratularsi personalmente con la squadra rossonera. Dei complimenti davvero meritati dopo una prestigiosa vittoria in casa dei campioni d'Europa in carica.