Alcaraz: “Il Milan di Jannik ci ha dato una bella batosta”

Su Sinner: "È un discorso complicato. Avendo perso i Big Three, in un certo senso, la gente vuole mettere delle etichette su chi è arrivato dopo, come noi. È vero che io e Jannik abbiamo già vissuto momenti fantastici uno contro l’altro, grandi battaglie che resteranno nella storia di questo sport, ma parliamo di due o tre anni. Dobbiamo essere bravi a mantenere questo livello almeno per i prossimi 15 se vogliamo essere ricordati come loro… Sarebbe bello alla fine della carriera aver ispirato nuove generazioni, come hanno fatto loro con noi”.