Real Madrid, gol favoloso di Brahim Diaz: finta e palla in rete (VIDEO)

Nel giorno in cui il Milan vince e convince contro il Monza, anche un ex rossonero ha deciso di far festa con la maglia del Real Madrid. Brahim Diaz, nel match fra i Blancos e il Villarreal, ha firmato un gol da urlo e ai tifosi milanisti potrebbe far tornare in mente altre reti segnate a San Siro dal trequartista spagnolo.