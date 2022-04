Real Madrid campione, leggenda Ancelotti: nessuno come lui in Europa

Il Real Madrid è campione di Spagna per la 35^ volta nella sua storia. Carlo Ancelotti segna un record: nessuno come lui in Europa

Renato Panno

Il Real Madrid è campione di Spagna per la 35^ volta nella sua storia. Serviva un pareggio ai 'Blancos' per ottenere la matematica conquista del titolo di Spagna, ma è arrivato un 4-0 che ha reso questa giornata indimenticabile. Due gol di Rodrygo, uno di Marco Asensio e uno di Karim Benzema hanno fatto esplodere il 'Santiago Bernabeu'.

L'ennesimo trofeo per Carlo Ancelotti, che raggiunge un record assoluto per un allenatore in Europa. Dopo questo successo l'ex Milan si distingue per aver vinto tutti i cinque maggiori campionati continentali (Milan 2004, Chelsea 2010, Psg 2013, Bayern Monaco 2017 e Real Madrid 2022). Ecco le Top News di oggi sul Milan: Mino Raiola non ce la fa, Sven Botman esce allo scoperto

