Real Madrid, buona la prima per Ancelotti: 3-1 in amichevole / News

Carlo Ancelotti vince la sua prima partita dopo il ritorno al Real Madrid. Vittoria per 3-1 in amichevole contro Fuenlabrada

Primo test in amichevole per il nuovo Real Madrid di Carlo Ancelotti, che vince contro il Fuenlabrada per 3-1. I gol dei 'Blancos' sono stati messi a segno da Chust, Odegaard e Mariano Diaz. Avversario modesto per l'ex Milan, ma comunque buona la prima.