Real Madrid-Barcellona, ex arbitro: “Vi racconto come arbitrai un Clasico”

NEWS DALL’ESTERO – Con mezza Serie A ferma per i motivi che conosciamo bene, questa sera ci si potrà godere il Clasico: Real Madrid-Barcellona, calcio d’inizio al Santiago Bernabeu alle ore 21. Intanto vi segnaliamo una curiosità riguardante proprio il big-match spagnolo, con le dichiarazioni di un ex arbitro. Eduardo Iturralde Gonzalez è stato uno dei migliori arbitri spagnoli e ai microfoni di ESPN ha parlato delle difficoltà nell’arbitrare questa sfida.

“Sapete che cosa dicevamo nel weekend del Clasico? Dicevamo che avere qualsiasi altra partita sarebbe stato meglio. Quel fine settimana, qualsiasi cosa avresti fatto su un campo diverso dal Santiago Bernabeu oppure dal Camp Nou sarebbe passato inosservato. Non saresti mai finito sui giornali, nessuno avrebbe parlato di te perché il Clasico mette tutto in secondo piano. Quando vieni designato per il Clasico, l’attenzione dei media è intensa, la pressione incredibile. Ti chiamano chiunque da qualsiasi parte del mondo. ‘Ciao, siamo il giornale studentesco dell’Università del Messico’… È così per davvero, ti cercano tutti. Io qualche volta ho risposto”.

Poi ricorda proprio un Clasico di qualche anno fa: “Sergio Ramos – riportano i colleghi de Ilposticipo.it – ha sfidato Carles Puyol, c’era Xavi, si sono avvicinati i due portieri. Ho provato a mettermi in mezzo, ma è stato impossibile. L’unico che era rimasto in disparte era Iniesta“. Poi un’azione specifica: “Sapevo che Ramos avrebbe colpito Messi. L’ho visto correre verso l’argentino e ho pensato che lo avrebbe colpito. È importante conoscere i giocatori, i sistemi e i movimenti. Per arbitrare non puoi solo conoscere le regole, devi conoscere il gioco. Se non avessi saputo annusare l’azione non avrei avuto una posizionale ottimale per vederlo”.

Per dover di cronaca, ricordiamo che il Clasico di questa sera al Bernabeu verrà arbitrato da Antonio Mateu Lahoz. Vedremo come verrà giudicato il suo operato e quello del VAR, ma anzitutto speriamo che sia una partita spettacolare come accade spessisimo. Intanto il Milan per via dei match rinviati causa Coronavirus, sarà costretto ad un ‘maggio’ ricco di impegni: i dettagli nel video >>>

