Real Madrid, ecco il dopo Ancelotti: si tratta di un ex giocatore dei Blancos

Secondo quanto riportato da Radio Marca, il Real Madrid avrebbe già deciso l'allenatore che sostituirà Carlo Ancelotti . L'ex tecnico rossonero, infatti, pare ormai aver deciso di lasciare i Blancos per avventurarsi nella carriera da ct. Il Brasile lo attende e il Real Madrid non vuole farsi trovare impreparato.

Florentino Perez avrebbe dunque già scelto il sostituto di Ancelotti. Se inizialmente l'ex capitano e leggenda dei Blancos, Raul, era in pole position, nelle ultime ore le cose sarebbe radicalmente cambiate. Il Real Madrid parrebbe intenzionato ad ingaggiare Xabi Alonso, attuale allenatore del Bayer Leverkusen. Gli ottimi risultati ottenuti in Germania potrebbero dunque riportare l'ex centrocampista nel club in cui ha vinto tutto.