Real Madrid, Ancelotti: “Troppe partite. Il calendario va sistemato”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e ex tecnico del Milan, ha parlato dei problemi del calendario, che costringe i calciatori a giocare tantissime partite: "È vero che c'è tanto calcio in televisione e da tifoso mi piace questa possibilità; da protagonista, da allenatore, non è il modo migliore per preparare le partite e mettere in campo una squadra di alto livello. Tante partite abbassano il livello. Sono d'accordo che ci sono troppe partite adesso e il calendario va sistemato. FIFA e UEFA devono sistemarlo, perché se i giocatori si stancano non c'è partita".