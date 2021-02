Ranking UEFA, l’Italia è sempre al terzo posto, ma… La classifica

Ranking UEFA, Italia ancora terza, ma la Germania…

La classifica del Ranking UEFA aggiornata dopo gli ultimi risultati europei non muta molto. L’Italia resta stabilmente al terzo posto in classifica, che significa garanzia di avere almeno quattro posti in Champions League. Occhio però alla pressione della Germania, sempre vicinissima. In ogni caso, anche fosse quarta avrebbe comunque quattro posti e la Francia è a distanza di sicurezza. Ecco la classifica delle prime quindici Nazioni.

QUATTRO POSTI

1. Spagna 93.855

2. Inghilterra 93.140

3. Italia 73.438

4. Germania 72.570

TRE POSTI

5. Francia 55.248

6. Portogallo 47.949

DUE POSTI

7. Russia 38.382

8. Paesi Bassi 38.000

9. Belgio 36.500

10. Austria 35.825

11. Scozia 33.125

12. Ucraina 33.100

13. Turchia 30.100

14. Danimarca 27.875

15. Cipro 27.750

