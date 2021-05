Rangnick potrebbe essere il nuovo allenatore della Roma: le ultime

C'è anche Rangnick tra i tecnici presi in considerazione dalla Roma. Il tedesco era stato molto vicino al Milan. Ecco i dettagli.

In casa Roma il futuro non sarà con Paulo Fonseca e tra i nomi dei possibili eredi c'è anche Ralf Rangnick. Il manager tedesco, lo scorso anno, per tantissimo tempo è stato a un passo dal passaggio al Milan. Sembrava ormai fatta e Ivan Gazidis aveva raggiunto l'accordo con lui. Poi, però, i risultati di Stefano Pioli, estremamente soddisfacenti, hanno portato alla conferma dell'allenatore ancora oggi del Milan. Ora però Rangnick potrebbe ugualmente arrivare in Italia, ma sulla panchina della Roma. La società giallorossa aveva già avuto contatti con lui lo scorso ottobre. Non è l'unico però papabile: contatti anche con Massimiliano Allegri, ex Milan, e con Maurizio Sarri. A fine anno scopriremo chi sarà il nuovo allenatore giallorosso. Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras >>>