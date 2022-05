Raiola, il suo ‘impero’ nelle mani di Rafaela Pimenta: ecco di chi si tratta

L'improvvisa scomparsa di Mino Raiola ha sconvolto il mondo del calcio: il suo 'impero' adesso è nelle mani dell'avvocatessa Rafaela Pimenta

Enrico Ianuario

La scomparsa di Mino Raiola ha sconvolto tutto il mondo del calcio, lasciando nelle mani dei suoi collaboratori il suo 'impero'. Per la precisione, le mani sarebbero di Rafaela Pimenta, l'unica persona con cui il procuratore ha voluto condividere le quote di One, la sua società con sede a Montecarlo che gestisce calciatori di tutto il mondo.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', la persona in questione è un'avvocatessa, la quale ha conosciuto Mino Raiola nei primi anni del duemila in Brasile a un evento dove veniva lanciato il progetto, e diciotto anni fa è entrata nella One. Pimenta è anche una grande appassionata di calcio, tanto da aver aiutato Rivaldo, ex calciatore di Milan e Barcellona, e Cesar Sampaio a fondare il Guaratinguetà, piccola società di calcio dello Stato di San Paolo, dove è nata anche lei.

Oltre a Rafaela Pimenta, nella società operano altri 4-5 persone. Tra queste c'è anche il cugino di Mino, ovvero Vincenzo Raiola che si occupa principalmente dei calciatori italiani. Le altre persone, di estrema fiducia, si occupano principalmente della stampa e di assistenza ai calciatori.

Pimenta, inoltre, parla sei lingue e ha avuto un ruolo fondamentale nella contrattazione e nella gestione di Paul Pogba. L'idea di lanciare il progetto Football Forum, il movimento internazionale dei procuratori creato nel 2019, presieduto da Mino e con Rafaela come vicepresidente, era stata un'idea dell'avvocatessa. Con Raiola in ospedale, proprio lei si è occupata di diverse trattative, tra cui quella che dovrebbe portare Erling Haaland al Manchester City. In attesa di capire cosa faranno i figli ventenni di Mino, Gabriele e Mario, la One è in mano a Rafaela Pimenta. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

