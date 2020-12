Raiola: “Ibrahimovic è un Banksy. Donnarumma? Un futuro pieno di sole”

Milan, Raiola su Ibra e Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mino Raiola, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del futuro dei suoi assistiti Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma: “Mi ha fatto piacere che Pioli sia riuscito a convincere Ibrahimovic a continuare, l’avrei fatto io altrimenti. Donnarumma? È un futuro pieno di sole. Se sarà pieno di sole su Milano? Il sole c’è da tutte le parti, l’importante che ci sia il sole. Ibra è un Banksy. Ti sorprende come quando cammini su una strada normale e dal nulla ti trovi davanti un Banksy. Non può smettere, perché io non glielo permetto. Sa che deve lavorare un paio di anni ancora almeno. Se non lo fa per lui, lo deve fare per me”. Zlatan Ibrahimovic ha parlato del possibile scudetto: le dichiarazioni >>>