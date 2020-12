Milan, Ibrahimovic: “Dobbiamo coltivare il sogno di vincere lo scudetto”

Milan, Ibrahimovic sullo scudetto e non solo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è intervenuto all’interno dei ‘Gazzetta Sports Award 2020’. Le dichiarazioni sullo scudetto e non solo:

Come fai a 39 anni ad essere così in forma?

“Per stare in forma mi alleno tanto. La mia filosofia è che quando lavori forte torna tutto indietro. Dopo i 30 anni mi sentivo che avevo fare ancora di più per stare bene. Il mio arrivo al Milan era una sfida diversa del solito e speravo di fare bene. Chi è tornato al Milan non è riuscito, era la sfida più grande. Ho detto che dovevo cambiare le cose”.

Sui trofei vinti

“Ogni trofeo ha la sua storia, la sua emozione. Tutti sono belli, perché quando qualcosa ti torna vuol dire che hai fatto qualcosa di positivo”

Sullo scudetto del Milan

“Secondo me la squadra deve avere coraggio di sognare lo scudetto. E’ ancora lunga, la squadra ha fame e voglia e bisogna volere ancora di più”.

Sull’allenamento

“Allenarsi di più è la mia mentalità, mi sento meglio”.

Cosa consigli a chi ha la tua età

“Di credere in se stessi e di non mollare”.

Ti senti di trasmettere carisma?

“Si, penso di sì”.

