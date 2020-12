Raiola agente dell’anno, Ibrahimovic: “Hai vinto grazie a me” | News

Ultime Notizie Milan News: siparietto tra Raiola e Ibrahimovic

MILAN NEWS – Mino Raiola, nel corso della cerimonia “Golden Boy 2020”, ha vinto il premio come miglior agente dell’anno. A congratularsi con lui anche Zlatan Ibrahimovic, che ha inviato un messaggio a Raiola: “Ciao Mino, sono il tuo boss. Complimenti per il premio che ovviamente hai vinto grazie a me. Continua così, continua a fare magie”.

Grandi risate da parte di Raiola, che poi ha parlato così di Ibrahimovic: “Ibra? L’ho creato io, gioca perché lo faccio giocare io. Fino a 50 anni? Ho visto grandissimi giocatori a un certo punto stanchi, mi facevano quasi pena perché volevano continuare ma non ce la facevano più. Non l’ho mai visto in Zlatan, per me può facilmente giocare altri 5 anni. Ho visto anche come ha recuperato dopo gli infortuni. Mi pento solo sia andato in MLS, tempo sprecato, è andato per giocare, doveva rimanere nel calcio vero. Cinque anni insieme li facciamo poi vediamo, gli facciamo fare il presidente di un club, dell’Uefa, qualcosa per cambiare il calcio davvero”. Calciomercato Milan: Maldini pensa al Papu Gomez. VAI ALLA NOTIZIA>>>