Rafael Leao rimandato, assente ingiustificato: il focus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ci aspettavamo molto di più dalla prestazione di Rafael Leao, schierato titolare, in Milan-Parma. Cominciamo subito ad eliminare la prima, e forse unica, attenuante: il ruolo. Stefano Pioli lo ha posizionato largo a destra nel 4-2-3-1, vista l’assenza contemporanea di Castillejo e Saelemaekers.

Il fatto che giochi nella fascia opposta può essere un attenuante in caso di tiri sbagliati o dribbling non perfettamente riusciti, ma per atteggiamento e movimenti la prova di Leao è da bocciare. Non a caso ad inizio secondo tempo Pioli ha subito pensato alla sostituzione, poi rimandata per via dei gol segnati dai rossoneri, sotto nel punteggio.

A deludere, oltre ad un primo tempo anonimo, sono stati anche gli scatti a vuoto (o meglio, in anticipo) che ha fatto nei primi minuti della ripresa. Ibra lo ha guardato più volte in cagnesco, non capendo certe scelte del portoghese. Al momento della sostituzione Rafael Leao Leao è parso deluso, quasi rassegnato.

Per lui quella di ieri (e lo avevamo anticipato in un focus del giorno prima) doveva essere la prima di una serie di partite in cui doveva cominciare a fare, seriamente, la differenza. La prima l’ha fallita, ma la squadra ha fatto bene, e probabilmente Leao avrà altre chance. Sarebbe meglio per tutti che non le fallisse, come fatto ieri.

